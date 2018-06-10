Сумская прокуратура объявила о подозрении 28-летнему задержанному, который кинул в толпу посетителей ночного клуба "Луна" гранату, где от взрыва пострадали 7 человек. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура установила, что молодой человек в балаклаве зашел в клуб, сорвал чеку и бросил в толпу гранату. После попытки убежать его задержали в соседнем дворе. Как выяснилось, задержанный за полчаса до взрыва приходил в ночной клуб, его не пустила внутрь охрана.

Прокуратура готовит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Как сообщил руководитель Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный, действия 28-летнего злоумышленника квалифицированы по ч.2 ст.15/пп. 1,5, 7 ч.2 ст.115 (законченное покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и из хулиганских побуждений), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с боевыми припасами). ч.2 ст.342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) и ч.4 ст.296 (хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины.

Фото: facebook.com/Прокуратура-Сумської-Області

Как сообщала "Страна", в воскресенье в Сумах полиция расследовала обстоятельства взрыва в ночном клубе по 4 статьям Уголовного кодекса Украины.

"Страна" также публиковала видео подрыва гранаты в Сумах, когда человек в балаклаве выдергивал чеку в ночном клубе "Луна".