Швейцария откажется от борьбы за Олимпиаду 2026 после референдума в Сьоне
Швейцария планирует отказаться от проведения Зимних Игр в 2026 году по причине того, что заявка швейцарского города Сьона на проведение соревнований не получила поддержки жителей. Об этом сообщает DW.
По результатам голосования в кантоне Вале, столицей которого является Сьон, 54% жителей выступили против предоставления многомиллионного кредита на проведение Игр.
В пересчете на евро речь идет о 86-миллионном займе.
Противники заявки указывали на возможные потери в результате проведения Игр прежде всего для окружающей среды.
При этом в самом городе Сьон против предоставления кредита выступило еще больше людей - 60,9%. В голосовании приняли участие около 63% жителей.
Теоретически авторы заявки могут получить деньги на проведение Олимпиады из других источников, но это считается маловероятным, как и организация соревнований вопреки воле жителей.
"У нас нет плана Б", - заявил глава Сьона Филипп Варон.
Ранее в МОК рассказали, какие страны претендуют на Олимпиаду-2026.
Как сообщала "Страна", США является главным претендентом на ЧМ-2026 года по футболу.