Швейцария планирует отказаться от проведения Зимних Игр в 2026 году по причине того, что заявка швейцарского города Сьона на проведение соревнований не получила поддержки жителей. Об этом сообщает DW.

По результатам голосования в кантоне Вале, столицей которого является Сьон, 54% жителей выступили против предоставления многомиллионного кредита на проведение Игр.

В пересчете на евро речь идет о 86-миллионном займе.

Противники заявки указывали на возможные потери в результате проведения Игр прежде всего для окружающей среды.

При этом в самом городе Сьон против предоставления кредита выступило еще больше людей - 60,9%. В голосовании приняли участие около 63% жителей.

Теоретически авторы заявки могут получить деньги на проведение Олимпиады из других источников, но это считается маловероятным, как и организация соревнований вопреки воле жителей.

"У нас нет плана Б", - заявил глава Сьона Филипп Варон.

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