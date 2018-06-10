Сегодня, 10 июня, в России на регулируемом железнодорожном переезде под Орлом столкнулись автобус ПАЗ и грузовой поезд, четыре человека погибли. Об этом сообщает "РИА Новости".

Происшествие случилось на перегоне Лужки-Паньково в 20 километрах южнее Орла.

В автобусе ехали артисты местного хора. Четыре человека погибли. По данным СК РФ, 12 человек госпитализированы.

"Правительство Орловской области сообщает об 11 госпитализированных, включая школьника", - говорится в сообщении.

Как рассказали в управлении Московской железной дороги, машинист подавал звуковые и световые сигналы водителю ПАЗа, а также применил экстренное торможение.

"По сведениям машиниста грузового поезда, пассажирский автобус стоял перед переездом перегона Паньково – Лужки-Орловские Московской железной дороги, а потом выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся поездом. Машинист поезда, увидев на путях автобус, подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось", - говорится в сообщении.

По предварительным результатам работы комиссии МЖД, столкновение произошло по вине водителя пассажирского автобуса.

Следствие возбудило уголовное дело по двум статьям — "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", и "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Они предусматривают до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, среди погибших - один несовершеннолетний.

Водитель автобуса находится в больнице, будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным полиции, в автобусе находились 16 человек.

Фото: ГУ МЧС России в Орловской области

Как сообщала "Страна", суд арестовал водителя, который сбил девочек на пешеходном переходе в Борисполе.

Также "Страна" писала, как в Киеве за рулем умер водитель городского автобуса.