Политический и общественный деятель Мария Гайдар, которая ранее занимала должность заместителя губернатора Одесской области и сменила гражданство с российского на украинское, решила сложить с себя полномочия депутата Одесского областного совета.

Об этом сообщает УНИАН.

В проекте решение облсовета говорится о том, что очередная сессия рассмотрит заявление Гайдар в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 43, ч. 1 ст. 49 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", п. 2 ч. 2 ст. 5 Закона Украины "О статусе депутатов местных советов", а также с учетом личного заявления Гайдар.

"Досрочно прекратить полномочия депутата Одесского областного совета Марии Гайдар, избранной в многомандатном избирательном округе по избирательным списком Одесской территориальной организации партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", - сказано в проекте.

Напомним, Мария Гайдар была в команде Михаила Саакашвили, назначенного в 2015 году главой Одесской ОГА.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении Гайдар гражданства и 4 августа 2015 года вручил ей паспорт гражданина.

Фото: 24smi.org

Как сообщала "Страна", в апреле прошлого года Порошенко назначил Марию Гайдар своей советницей. Напомним, Мария Гайдар в начале августа 2015 года уже получила украинский паспорт, и еще в то время написала заявление об отказе от российского гражданства. Напомним, что в средине мая 2016 года Гайдар покинула должность заместителя председателя Одесской областной государственной администрации.