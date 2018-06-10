Журналист Аркадий Бабченко, которого якобы планировали ликвидировать российские спецслужбы, рассказал, почему его не оказалось в так называемом "расстрельном списке 47 журналистов", который публиковала "Страна".

В прямом эфире телеканала АТР Бабченко объяснил, что "его нет в списке потому, что его должны были уже убить".

Ранее в СБУ подтвердили подлинность "списка 47", опубликованного "Страной". Отмечалось, что людей, чьи имена упомянуты в этом списке, "планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны".

Ранее "Страна" разбирала детали "Операции Мультибабченко". Мы анализировали, зачем власть пугает журналистов убийствами.

Впервые о "расстрельном списке" украинских журналистов власть заговорила на прошлой неделе. Тогда же в СБУ начали вызывать отдельных представителей медиасообщества на беседы. Многим из них пообещали охрану.

Ранее "Страна" писала, что думают украинские журналисты о публикации "Страной" "расстрельного списка 47" и последовавшем за этим уголовном деле от СБУ.