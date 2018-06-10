В Ираке накануне пересчета голосов парламентских выборов, которые состоялись 12 мая, в восточном районе Багдада загорелся крупнейший склад с бюллетенями. Об этом сообщает AFP со ссылкой на чиновника в силовых ведомствах.

"В воскресенье в восточном районе Багдада загорелся крупнейший склад с бюллетенями перед пересчетом голосов", - говорится в сообщении.

Как сообщает AFP, на данный момент причина пожара неизвестна.

Вскоре в Ираке должен начаться назначенный парламентом ручной пересчет около 10 миллионов голосов.

Пересчет назначен после обвинений в фальсификации во время парламентских выборов 12 мая. Тогда победу одержал популистский шиитский лидер Муктада ас-Садр и его блок "Саирун".

Как сообщала "Страна", экс-министра Рудьковского задержали в аэропорту ОАЭ с поддельным паспортом Ирака.

Напомним также, что оппозиция Канады предлагает передать Украине оружие, купленное для курдов Ирака.