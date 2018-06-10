Антициклон Зорро - главный защитник Украины от дождей, гроз и всевозможных шквалов с градом, считает синоптик Наталка Диденко.

В понедельник сила Зорро ослабеет на Западе Украины, куда подойдет циклон с труднопроизносимым названием Xisca. В западных областях страны завтра пройдут дожди.

"В дальнейшем Зорро двинет на восток атмосферный фронт северного скандинавского циклона. Поэтому уже вечером 11 июня, а также утром и днем ​​12 июня дожди и грозы охватят Запад, Север и Центр Украины. Юг и Восток все же останутся верными романтическому Зорро - без существенных осадков", - предупреждает Диденко.

Украинцев сейчас немного пугают страшилками о сильном циклоне, но территорию нашей страны пересечет только атмосферный фронт этого циклона, а он сам пройдет значительно севернее, за пределами Украины.

Температура воздуха существенно не изменится, будет колебаться в пределах 24 28 градусов, местами до 30 градусов. Во время ливней температура временно снижаться на 3-6 градусов. В Киеве завтра еще побудет Зорро - без осадков и 27 градусов.

Во вторник в столице появится атмосферный фронт, вероятные грозовые дожди, температура - без особых изменений.

Ранее "Страна" сообщала, как к границам Украины приближаются дожди и грозы.