Представители самопровозглашенной "ЛНР" передали украинской стороне деньги для погашения части задолженности за водоснабжение жителей Луганской области. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ по состоянию на вечер 8 июня.

"В Луганской области команда Миссии осуществляла мониторинг соблюдения локального режима тишины и способствовала передачи денежных средств из неподконтрольных правительству районов Луганской области, подконтрольным в счет оплаты услуг по водоснабжению", – говорится в сообщении.

Напомним, оплату водоснабжения неоднократно обсуждали на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске.

22 июня 2017 года спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик сообщил, что был осуществлен второй платеж за воду для подконтрольной "ЛНР" территории.

10 сентября 2017 года состоялась третья передача средств из задолженности по водоснабжению.

Ранее в ОБСЕ признали, что ситуация в зоне конфликта на Донбассе далека от стабильной.

Как сообщала "Страна", спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер назвал ситуацию на Донбассе горячей войной.