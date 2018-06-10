Испанец Рафаэль Надаль в 11-й раз выиграл теннисный турнир "Ролан Гаррос", который называют также Открытым чемпионатом Франции. Об этом сообщает УНИАН.

В финальном поединке 32-летний Надаль обыграл 24-летнего австрийца Доминика Тима.

Матч длился 2 часа 40 минут и завершился победой Надаля в трех партиях - 6:4, 6:3, 6:2.

В середине третьего сета испанский теннисист неожиданно пожаловался на проблемы с рукой из-за судороги. Однако, несмотря на это, Рафаэль довел дело до победы.

За весь турнир Надаль проиграл лишь один сет.

Доминик Тим может похвастаться тем, что впервые вышел в финал турниров Большого Шлема. Для Надаля это был 24-й финал Большого Шлема в карьере - 17 из них он выиграл.

По этому показателю испанец приблизился к легендарному швейцарцу Роджеру Федереру (20 титулов).

Диего Себастьян Шварцман и Рафаэль Надаль (справа) перед четвертьфиналом "Ролан Гаррос" Фото: facebook.com/Nadal

Как сообщала "Страна", в женском турнире Ролан Гаррос победу праздновала румынка Симона Халеп, которая выиграла свой первый титул Большого Шлема в карьере, обыграв в финале американку Слоун Стивенс.

Также "Страна" писала, что последняя украинская теннисистка покинула корты Ролана Гарроса из-за травмы.