В Днепропетровской области задержали руководителей отделения одного из государственных банков Украины, которые присвоили полмиллиона гривен клиентов учреждения.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что исполняющий обязанности управляющего отделением банка и его подчиненная разработали свой механизм. Они "пользовались" оформленными, но не выданными картами клиентов из числа вынужденных переселенцев.

Правонарушители самостоятельно устанавливали пин-коды и через банкоматы снимали деньги.

Когда клиенты банка обращались с заявлением о пропаже денег со счета, то работники банка выдавали наличку, которую снимали из любого другого карточного счета клиентов банка.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что должностные лица банка успели незаконно присвоить более полумиллиона гривен. После выявления факта кражи было открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала "Страна", нардепы разрешили ставить в очередь на бесплатное жилье переселенцев-инвалидов.

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