В воскресенье, 10 июня с удержанием до 11 июня на Прикарпатье ожидаются локальные дождевые паводки. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

"В верховье Днестра и на его горных притоках во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается формирование локальных дождевых паводков с подъемом уровней воды на 0,3-1,3 метров над текущими уровнями", - говорится в сообщении спасателей.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонового стока, в горах есть угроза образования селей.

Как сообщала "Страна", с понедельника 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями.Циклон продвинется вглубь Украины, задев Винницкую и Житомирскую области.

Напомним также, что ранее синоптик показала погодную карту с зоной высокой температуры над Украиной.