В Гватемалу массово едут черные археологи, которых тут называют хуечерос, после того, как исследователи обнаружили необычную группу построек и сооружений индейцев Майя. Об этом сообщает Der Spiegel.

В джунглях Гватемалы найдены пирамиды, дворцы и дамбы. Как оказалось, большинство зданий находятся глубоко под землей, их удалось найти при помощи лазерной установки.



Обозначены только самые крупные из известных науке сооружения Майя

Ученые уже составили карту деревни Майя, которую несколько веков скрывали густые джунгли. Теперь команда археологов приступит к раскопкам "подземной" деревни для исследования культуры исчезнувшей цивилизации.

Расхитители гробниц народов Майя Фото: pixabay.com

Также известно, что по оценкам ученых, в джунглях Гватемалы может скрываться до тысячи заброшенных городов эпохи майа.

Никто не контролирует раскопки. Коммуникаций ноль, только через джунгли, или вертолетом. Хуечерос роют курганы, конкуренция жесткая. Артефакты продают за копейки.

Так, фигурку с головой собаки доколумбовской эпохи предлагают за 13 евро.

Вряд ли в любой точке мира грабежи настолько безмятежно захватывают древнее искусство, как в тропических лесах Центральной Америки Фото: spiegel.de

Туристов привлекают города-государства Тикал или Паленке, которые раскопали археологи Фото: spiegel.de

Во многих руинах и небольших пирамидах майя оставляли подношения Фото: spiegel.de

Фото: spiegel.de

Хуечосы берут себе великолепно расписную керамику или драгоценные ювелирные изделия из нефрита и продают артефакты spiegel.de

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для продажи сгодится все - от грубых товаров мертвого человека до его костей с места похорон и даже слоя земли spiegel.de

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Как сообщала "Страна", число пропавших без вести после извержения вулкана Фуэго в Гватемале составило почти 200 человек, 109 человек погибли.

Напомним также, что археологи нашли на острове в Балтийском море клад эпохи Харальда Синезубого.