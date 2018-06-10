Председатель Национального банка Яков Смолий заявил, что НБУ давно отказался от фиксированного валютного курса, который сейчас определяется рынком.

Об этом эксперт рассказал в интервью ZN.ua.

"Правительство использует при составлении бюджета те или иные технические, расчетные показатели, однако конъюнктура рынка их реализации может и не способствовать. Если импорт и экспорт сегодня формируют иной курс, чем заложено в бюджете, мы в это вмешиваться не можем", - сказал Смолий.

Он заявил, что регулятор следит, чтобы не было больших колебаний курса, которые увеличивают неопределенность в экономике и мешают бизнесу и населению принимать долгосрочные решения.

По его словам, НБУ постоянно присутствует на рынке: покупает или продает валюту. Так, с начала года на межбанковском валютном рынке было закуплено более 1,2 миллиарда долларов международных резервов.

"Мы приблизительно ориентируемся, какой у нас объем предложения валюты и спроса на нее, и исходим из того, что должны наращивать резервы, но одновременно и не должны мешать рынку определять курс гривны, который соответствует состоянию экономики. Мы все уже видели, к чему приводит поддержание курса гривны на искусственном уровне, оторванном от экономических реалий, - к накоплению дисбалансов и кризисов", - подчеркнул глава Нацбанка.

"НБУ может краткосрочно все выровнять с помощью давления на курс гривны и удовлетворить премьер-министра. Но зачем? Это решение не убережет нас от повторения ситуации через определенное время. В НБУ, если мы удержим его независимость, руководство должно приходить на семь лет и работать на длительную перспективу. Мы не можем зацикливаться на краткосрочной ситуации и не можем позволить себе "одноразовые" решения, которые не решают сути проблемы", - резюмировал Смолий.

Как сообщала "Страна", в НБУ просят депутатов принять законы под кредиты МВФ до летних каникул.

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