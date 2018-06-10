Экс-чемпион мира в тяжелом весе Виталий Кличко оставил отпечаток своего кулака на торжественной церемонии вхождения в Зал славы бокса. Об этом сообщает официальный сайт братьев Кличко.

Отпечаток кулака - традиционная процедура для боксеров, которых включают в Зал славы.

Виталий Кличко стал первым украинским членом международного сообщества. В категории "Современные боксеры" (те, кто провели последний бой не раньше 1989 года) изначально было 32 кандидата.

Из них путем голосования выбрали трех членов Зала славы. Помимо Кличко в Зал славы вошли Эрик Моралес и Винки Райт.

Фото: klitschko-brothers.com

Фото: klitschko-brothers.com

Фото: klitschko-brothers.com

Как сообщала "Страна", в воскресенье, 10 июня, легенда мирового бокса Виталий Кличко вошел в Международный зал боксерской славы. Мэр Киева прибыл в США и прогулялся по музею.

Напомним, Виталий Кличко победил в голосовании с первой попытки в номинации "Современные боксеры" (те, кто провели последний бой не раньше 1989 года).