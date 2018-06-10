После взрыва гранаты в ночном клубе "Луна" в Сумах полиция расследует дело по 4 статьям уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Напомним, событие произошло около 6 утра в одном из развлекательных заведений областного центра. В результате взрыва пострадали 7 человек. Полиция задержала 28-летнего мужчину, который подорвал в помещении гранату.

Сейчас на месте происшествия работают руководство полиции области, Сумского отдела полиции, следственно-оперативная группа, взрывотехнические и экологические службы.

В полиции уточнили, что на место происшествия были направлены наряды патрульной службы полиции, следственно-оперативная группа, которая установила, что неизвестный взорвал гранату на втором этаже заведения - на площадке перед входом где в это время находились люди.

На видео мужчина в балаклаве срывает чеку с гранаты

"Сейчас все пострадавшие доставлены в больницу. Принятыми мерами мужчину, подозреваемого в совершении преступления, задержали. Сейчас он дает объяснения следователям. Ход расследования находится на личном контроле руководителя полиции области", – сказано в сообщении.

Следственным отделом Сумского отдела полиции внесены сведения в единый реестр досудебных расследований, о покушении на убийство, сопротивлении работнику полиции, о незаконном хранении и использовании оружия и боеприпасов и совершении хулиганских действий.

Как сообщала "Страна", в Сумах неизвестный взорвал гранату в ночном клубе. Полиция подтвердила, что есть пострадавшие из числа посетителей ночного клуба, но погибших нет.

Напомним также, что после взрыва гранаты под Ивано-Франковском открыто уголовное производство за покушение на умышленное убийство.