В Одессе автомобиль без управления скатился со склона и сбил трех женщин возле пляжа "Ланжерон". Об этом сообщает "Думская".

В патрульной полиции Одессы сообщили, что чрезвычайное происшествие произошло поздно вечером 9 июня.

"За медицинской помощью обратились три женщины", - сообщили в полиции.

В ведомстве не смогли уточнить, в каком состоянии находятся пострадавшие.

По словам очевидцев, наезд на пешеходов произошел около 22.05. В частности, как отметил одессит Святослав Лаврусенко, возле пляжа "Ланжерон" с горы скатилась припаркованная машина, которая не была поставлена на ручной тормоз, прямо на людей.

"Услышали сильный хлопок и крики, трое женщин оказались под колесами Toyota Corolla. Она еще не остановилась, а тащила их по асфальту. Мы с другом были за метров пять, сразу побежали останавливать машину. Остановили, подбежали еще люди и стали помогать поднимать авто, чтобы вытащить женщин. Одна девушка в очень тяжелом состоянии. Скорая ехала минут 20-30. Хозяин авто не нашелся", - сообщил очевидец.

На место события прибыл следователь. В Главном управлении Нацполиции произошедшее пока не комментируют.

Фото: dumskaya.net

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