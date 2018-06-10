Президент России Владимир Путин во время визита в Китай проявил свои кулинарные способности: он испек блин для китайского блюда и слепил пельмени для Си Цзиньпина.

Видео появилось на YouTube-канале euronews.

В самом начале лидеры России и Китая попробовали китайские деликатесы, после чего приложили руку к их готовке.

В комментариях пользователи взорвались разнообразными мнениями. "Наверное очень влиятельный китаец если поваром у него сам Путин", - пишут пользователи.

"Собственноручно приготовил блюдо гоубули, что внешне напоминает пельмени, и попробовал фаршированные мясом и овощами блины: Путин на приеме у Си занялся китайской кухней", – написал в Twitter-аккаунте российский блогер Дмитрий Смирнов.

Фото: @dimsmirnov175

Как сообщала "Страна", глава Китая подарил Путину гуцинь и нижэньчжан.

Также "Страна" писала, что Путин сообщил о подготовке встречи с Трампом.