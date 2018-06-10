Появилось видео, как Путин готовил блины и лепил пельмени для лидера Китая
Президент России Владимир Путин во время визита в Китай проявил свои кулинарные способности: он испек блин для китайского блюда и слепил пельмени для Си Цзиньпина.
Видео появилось на YouTube-канале euronews.
В самом начале лидеры России и Китая попробовали китайские деликатесы, после чего приложили руку к их готовке.
В комментариях пользователи взорвались разнообразными мнениями. "Наверное очень влиятельный китаец если поваром у него сам Путин", - пишут пользователи.
"Собственноручно приготовил блюдо гоубули, что внешне напоминает пельмени, и попробовал фаршированные мясом и овощами блины: Путин на приеме у Си занялся китайской кухней", – написал в Twitter-аккаунте российский блогер Дмитрий Смирнов.
Фото: @dimsmirnov175
Как сообщала "Страна", глава Китая подарил Путину гуцинь и нижэньчжан.
Также "Страна" писала, что Путин сообщил о подготовке встречи с Трампом.