В ночном клубе "Луна" города Сумы ранним воскресным утром прогремел взрыв - неизвестный в балаклаве бросил гранату прямо в зал, где отдыхали посетители заведения.

Полиция подтвердила, что есть пострадавшие из числа посетителей ночного клуба, но погибших нет.

Говорят очевидцы

Как сообщила очевидец ЧП, около 06.00 она уже выходила из торгового центра "Светлана", где расположен ночной клуб, как увидела быстро идущего мужчину в балаклаве и через минуту прогремел взрыв.

По ее словам, первыми приехали патрульные, затем остальные полицейские. На место инцидента прибыло 8 полицейских автомобилей, и скорая.

По предварительным данным от взрыва гранаты РГД-5 пострадали семь человек. позже появилась информация, что еще пятеро человек обратились за помощью и 24-летний мужчина, пострадавший в результате взрыва, находится в реанимации. Пострадавшим от 18 до 34 лет.

Подозреваемый задержан

Пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко на своей странице в Facebook опубликовала момент взрыва, который зафиксировали камеры наблюдения.

На опубликованном позже видео отлично видно, что неизвестный в балаклаве вошел в холл клуба, сорвал чеку и бросил в зал гранату мимо охраны.

После чего сразу пытался убежать, однако был задержан охранниками ночного клуба "Луна" в соседнем дворе.

Задержанным оказался местный житель, которому 28 лет. Его увезли на освидетельствование. Потом его доставят в горотдел полиции, куда прибудет адвокат. Мотивы его поступка остаются не выясненными.

Кто именно этот подозреваемый пока не сообщается.

Пострадавшие в больнице

Местная прокуратура сообщила, что взрыв в ночном клубе "Луна", который расположен на улице Интернационалистов, прогремел в 05.35.

За медицинской помощью обратились 8 человек и один из них отправлен в реанимационное отделение.

Предварительно медики оценили состояние пяти пострадавших как средней тяжести.

"Состояние средней тяжести у пяти человек, которые были госпитализированы. У двух состояние удовлетворительное, однако врачи еще проводят мониторинг. У семи человек, которые обратились за помощью, можно было констатировать на момент госпитализации множественные осколочные поражения лица, шеи, брюшной полости, верхних и нижних конечностей, спины - то есть характерные ранения. Соответственно все они требовали детального осмотра о наличии осколков, позже - дополнительных обследований", - отметил главврач Сумской областной клинической больницы Владимир Горох.

Врач добавил, что к ним за помощью обратились семь человек, и пятеро остались на обследование в больнице.

"У одной из пострадавших - из семи была одна девушка - была рана века, ей наложили швы, она была оставлена ​​в отделении. Один больной - в торакальном отделении, так как у него было сильное поражение осколками в области грудной клетки. Один находится в офтальмологическом отделении, поскольку кроме множественных осколочных поражений, у него было также осколочное поражение в области глазного яблока. Была проведена операция - осколок удален. Еще один больной - в хирургии с множественными осколочными ранениями. По состоянию на 14:00 в больнице находится 5 пострадавших. Ни для одного из них нет угрозы для жизни", - отметил медик.



Место взрыва оцепила полиция, фото: Оксана Солодовник,ТСН

Подробности от полиции

Полиция расследует обстоятельства взрыва в ночном клубе по 4 статьям УК Украины, сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области.

"Событие произошло сегодня около 6.00 в одном из развлекательных заведений областного центра. В результате взрыва пострадали 7 человек. Полиция уже задержала 28-летнего мужчину, который подорвал в помещении гранату. Сейчас на месте происшествия работают руководство ГУНП области, Сумского отдела полиции, следственно-оперативная группа, взрывотехнические и экологические службы", – говорится в сообщении ведомства, обнародованном в воскресенье утром.

В полиции уточнили, что на место происшествия были направлены наряды патрульной службы полиции, следственно-оперативная группа, которая установила, что неизвестный взорвал гранату на втором этаже заведения - на площадке перед входом где в это время находились люди.

"Сейчас все пострадавшие доставлены в больницу. Принятыми мерами мужчину, подозреваемого в совершении преступления, задержали. Сейчас он дает объяснения следователям. Ход расследования находится на личном контроле руководителя ГУНП области", – сказано в сообщении.

Следственным отделом Сумского отдела полиции внесены сведения в единый реестр досудебных расследований, о покушении на убийство, сопротивления работнику полиции, о незаконном хранении и использовании оружия и боеприпасов и совершение хулиганских действий.