Во время визита в Иорданию глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что решение ближневосточного кризиса возможно только путем сосуществования двух государств.

"Вы знаете, что наша позиция состоит в том, что мы хотели бы видеть Иерусалим столицей одновременно государства Израиль и государства Палестина. Мы считаем, что единственным реалистичным решением конфликта на Ближнем Востоке является решение через сосуществование двух государств", - заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам в воскресенье на пресс-конференции в Аммане с участием министра иностранных дел Иордании Аймана аль-Сафади.

В своем выступлении она также остановилась на ситуации в Сирии, отметив совпадение подходов к сирийской проблеме Евросоюза и Иордании.

"Политическое решение необходимо под эгидой ООН с резолюциями Совета Безопасности в качестве основы и системы координат для продвижения этих переговоров. Мы обеспокоены состоянием дел на местах - крайне обеспокоены - и мы все заинтересованы в содействии этой работе, особенно для поддержания зоны деэскалации на юге, а также для стабильности и безопасности Иордании и иорданского народа", - отметила Могерини.

Ранее "Страна" сообщала, что Совет ООН по правам человека организует независимое расследование действий Израиля против палестинцев в Секторе Газа, а также о том, что товарищеский матч Аргентина - Израиль отменили из-за угроз.