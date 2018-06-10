В селе Годовица Львовской области произошло автопроисшествие, в результате которой пострадала 50-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба Львовской области на странице в соцсети Facebook.

У автомобиля "ГАЗ-2705-288 ЗНГ" слетела колесная пара. Оторвавшись от микроавтобуса, запчасть травмировала пешехода.

Как сообщили правоохранители Пустомытовского отдела полиции, инцидент произошел 9 июня в 20.34.

"Как предварительно установили правоохранители, автомобилем управлял 58-летний житель района, у машины оторвались два задних левых колеса, которые травмировали 50-летнюю местную жительницу. Потерпевшая с закрытым переломом ноги была госпитализирована в травматологическое отделение больницы", - рассказали в полиции.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Максимальное наказание, предусмотренное статьей, - ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщала "Страна", под Киевом солдат-срочник погиб под колесами грузовика с боеприпасами.

Напомним также, что в Киеве Lanos с оторванным колесом пытался уйти от полицейской погони.