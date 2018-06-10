В субботу, 9 июня, в Киеве молодого парня ранил ножом мужчина после отказа угостить выпивкой. Об этом сообщает Telegram-канал KyivOperativ.

Инцидент произошел около 23:50 в парке "Орленок". Компания молодых людей отдыхала - распивали алкогольные напитки.

К ним подошел мужчина, который вел себя агрессивно. Когда человек приказал ему налить водки, а молодой человек отказал, обиженный мужчина достал нож на ударил одного из молодых в область сердца.

От криков начал бежать, но был задержан и передан патрульным полицейским.

Пострадавшего парня срочно госпитализировали.

Фото: t.me/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в Киеве подросток ударил ножом мать, чтобы она перестала пить.

Также "Страна" писала, как под Харьковом пьяный мужчина ударил ножом пожилого отца в грудь.