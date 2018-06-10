Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом состоится "как только, так сразу", когда к ней будет готова американская сторона. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Как только, так сразу. Как только американская сторона будет готова, так сразу эта встреча состоится, ну исходя, конечно, и из моего рабочего графика", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам его визита в Китай.

Он также отметил, что вопрос места проведения встречи еще предметно не обсуждался.

"Но многие страны изъявляют желание оказать нам такое содействие. Это и некоторые европейские страны, в том числе Австрия, пожалуй, другого я не слышал. В общем, это, мне кажется, вопрос технический. Важно, чтобы эти встречи, если они состоятся или она состоится, эта встреча, были наполнены конкретным содержанием", - добавил президент России.

Напомним, власти Австрии подтвердили подготовку встречи Трампа и Путина в Вене.

Как сообщала "Страна", ранее Путин потребовал от Порошенко освободить российских журналистов.

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