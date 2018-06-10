Десятки тысяч жителей испанского региона Страна Басков, что расположен на севере Пиреней, выстроились живой цепью длиной 202 километра с призывом провести региональный референдум о независимости.

Об этом сообщает Reuters.

Акция с живой цепью была организована баскской организацией "В наших руках", а люди стояли от города Сан-Себастьян до самого парламента Страны Басков в Витории.

Согласно Конституции Испании от 1978 года страна является неделимой, но регионы страны считают, что имеют полное право на самоопределение - Испания, таким образом, переживает самый худший политический кризис за последние несколько десятилетий.

Ранее "Страна" сообщала, что хорошо развитый северо-восточный регион страны - Каталония - провел референдум о выходе из состава Испании перед односторонним объявлением независимости в октябре прошлого года.