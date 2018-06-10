Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не просилась назад в G8 и считает "двадцатку" самым перспективным форматом на будущее.

Об этом Лавров сообщил в эфире "Первого канала".

"Мы никогда ни у кого не просились назад",- сказал Лавров.

Он напомнил, что когда западные партнеры приняли решение о том, чтобы Россия больше в "восьмерке" не участвовала и вернули формат "семерки", то в Москве восприняли "это как их решение".

"Мы прекрасно работаем в других форматах - и в ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), и в БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика), и особенно в "двадцатке", где разделяют наши подходы", - отметил министр.

"И в рамках "двадцатки" уже ультиматумами не обойдешься, там уже нужно договариваться. "Двадцатка" - это механизм достижения консенсуса. И я думаю, что это самый перспективный формат на будущее", - заявил Лавров.

Как сообщала "Страна", Трамп обвинил Обаму в аннексии Крыма, а возвращение России в G8 назвал "лучшим вариантом для всех".

Напомним также, что Ангела Меркель связала возвращение России в G8 с ситуацией в Украине.