На встрече глав МИД "нормандского формата" 11 июня в Берлине российская сторона потребует документально зафиксировать "формулу Штайнмайера" и отвода тяжелой техники в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

"Российская сторона намерена потребовать безотлагательно восстановить статус-кво, сложившийся в н.п. Золотое и Петровское после осуществления там в 2016 году разведения сил и средств сторон, и завершить данный процесс в Станице Луганской. После отвода тяжелой техники и вооружений это станет важным шагом в направлении достижения устойчивого режима прекращения огня в соответствии с положениями Минских соглашений", - говорится в опубликованном комментарии МИД Российской Федерации.

Отмечается, что Москва также поднимет вопрос "о необходимости фиксации достигнутой еще на саммите в "нормандском формате" в Париже 2 октября 2015 года и подтвержденной лидерами "нормандской четверки" в Берлине 19 октября 2016 года договоренности о порядке вступления в силу закона об особом статусе Донбасса, более известной как "формула Штайнмайера".

"Что касается ооновского присутствия на Донбассе, то, как известно, в сентябре 2017 года Россия внесла в СБ ООН проект соответствующей резолюции. Однако мы до сих пор не получили письменных поправок по этому документу", - говорится в комментарии.

"Вместо этого наши европейские и американские партнеры продвигают идеи силовой операции "по принуждению к миру", установлению в регионе - до проведения там местных выборов - международной военно-гражданской администрации. Такие предложения, идущие вразрез с Минскими соглашениями, отвергаются Донецком и Луганском", - отмечает МИД РФ.

В комментарии подчеркивается, что "любые форматы международного содействия урегулированию внутриукраинского кризиса, в том числе по линии ООН, должны опираться на согласие самих сторон конфликта - Киева и Донбасса".

Как сообщала "Страна", предыдущая встреча министров в "нормандском формате"проходила почти полтора года назад - в феврале 2017 года.

Напомним также, что Порошенко объяснил студентам, что Минского формата переговоров не существует.