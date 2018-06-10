В Изюме Харьковской области по факту смертельного ДТП с участием полицейского автомобиля начато уголовное производство. Напомним, BMW вылетел на встречную полосу и столкнулся с полицейским автомобилем Mitsubishi Оutlander. В результате ДТП погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть). Производство расследует полиция. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве", - сообщает пресс-служба

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля BMW нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу дороги, где столкнулся со служебным автомобилем Изюмского отдела полиции.

От полученных травм водитель BMW скончался в машине скорой помощи. Двое пассажиров BMW и водитель патрульной машины получили легкие телесные повреждения.

Медицинскую помощь водителю патрульного автомобиля оказали на месте ДТП. Пострадавшие пассажиры BMW были госпитализированы в Изюмскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи их отпустили домой. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Как сообщала "Страна", на мосту в Изюме произошло тройное ДТП, в котором пострадали 23 человека.

Также "Страна" писала, как в июне прошлого года две пьяные девушки из Изюма погибли в аварии во время прямого эфира в Instagram.