Приложение Twiiter с июня перестало работать на смартфонах с операционной системой Windows Phone 8.1. Об этом сообщает портал MSPowerUser.

Разработчики также сообщали, что приложение популярного микроблога перестанет поддерживаться на гаджетах с системой Windows 10 Mobile.

Кроме того, пользователи смартфонов на данной платформе не могут использовать новый сервис Twitter Lite. При заходе в него происходит перенаправление на старую версию мобильного сайта микроблога, где нельзя публиковать твиты.

Доля мобильных устройств с операционной системой Windows на рынке составляет менее одного процента, но учитывая, что в мире используется несколько миллиардов смартфонов, - доступ к Twitter оказался ограничен для миллионов пользователей.

Как сообщала "Страна", Роскомнадзор внес IP-адреса ВКонтакте, Яндекса, Twitter, Facebook и "Одноклассников" в реестр запрещенных сайтов.

Также напомним, что в Twitter запретили рекламу криптовалют и объявили войну спам-ботам.