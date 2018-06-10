Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прибыл в Сингапур для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Об этом в Twitter сообщает агентство Associated Press.

"Трамп приземляется в Сингапуре перед саммитом с Ким Чен Ыном, первым в своем роде между лидерами США и Северной Кореи", - сказано в сообщении.

Фото: twitter.com/ap

Напомним, что несколько часами ранее в Сингапур прибыл глава КНДР.

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан уже выложил в сети фото встречи Ким Чен Ына.

"Приветствуем главу Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур", - написал глава МИД.

Также в Сингапуре приняли дополнительные меры по усилению безопасности саммита лидеров стран.

Саммит Трампа и Ким Чен Ына пройдет 12 июня.

Ранее "Страна" сообщала, что сеть обрушилась фотожабами на фото лидеров G7, обступивших Трампа.

Отметим, что страны G7 приняли итоговое коммюнике, в котором зафиксирована поддержка Украины.