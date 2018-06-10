Врачи рассказали о состоянии пострадавших после сегодняшнего взрыва в ночном клубе в Сумах. Об этом сообщает УНН.

Медики оценили состояние пяти пострадавших как средней тяжести.

"Состояние средней тяжести у пяти человек, которые были госпитализированы. У двух состояние удовлетворительное, однако врачи еще проводят мониторинг. У семи человек, которые обратились за помощью, можно было констатировать на момент госпитализации множественные осколочные поражения лица, шеи, брюшной полости, верхних и нижних конечностей, спины - то есть характерные ранения. Соответственно все они требовали детального осмотра о наличии осколков, позже - дополнительных обследований", - отметил главврач Сумской областной клинической больницы Владимир Горох.

Врач добавил, что к ним за помощью обратились семь человек, и пятеро остались на обследование в больнице.

"У одной из пострадавших - из семи была одна девушка - была рана века, ей наложили швы, она была оставлена ​​в отделении. Один больной - в торакальном отделении, так как у него было сильное поражение осколками в области грудной клетки. Один находится в офтальмологическом отделении, поскольку кроме множественных осколочных поражений, у него было также осколочное поражение в области глазного яблока. Была проведена операция - осколок удален. Еще один больной - в хирургии с множественными осколочными ранениями. По состоянию на 14:00 в больнице находится 5 пострадавших. Ни для одного из них нет угрозы для жизни", - отметил медик.

Напомним, в Сумах неизвестный взорвал гранату в ночном клубе.

Также появилось видео подрыва гранаты в ночном клубе "Луна".