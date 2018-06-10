В Венгрии из-за украинского самолета - нарушителя подняли в воздух истребители. Об этом сообщает "Мукачево.нет".

Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на 10 июня, на украино-венгерской границе в районе пункта пропуска "Лужники - Берегшурань".

Военные Венгрии сообщили, что небольшой самолет пересек воздушное пространство Венгрии без согласования с соответствующими органами этой страны. В результате военные объявили тревогу, сообщив об инциденте соответствующим органам безопасности НАТО. Также в боевую готовность были приведены воздушные силы Венгрии - истребители Saab JAS 39 Gripen (шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения - Прим.Ред.).

После ряда маневров, уточняют венгерские военные, самолет, прибывший из Украины, покинул воздушное пространство Венгрии.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше разбился легкомоторный украинский самолет.

Также во Львове приземлились самолеты-заправщики ВВС США.