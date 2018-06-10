В воскресенье, 10 июня, в Днепре произошло крупное ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает "Информатор".

Авария случилась на улице Сухомлинского, 42, где столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Lada. В результате столкновения пострадали три человека.

Автомобиль Daewoo Lanos двигался по улице Сухомлинского со стороны проспекта Слобожанского, а Lada выезжала на улицу Сухомлинского, со второстепенной внутриквартальной дороги. По словам очевидцев столкновение произошло, когда Lanos пытался обогнать другой автомобиль. В результате ДТП Lanos отлетел на несколько метров и врезался в киоск.

В происшествии пострадали три человека: охранник ларька, покупатель, который стоял на улице и водитель Lada. Их всех госпитализировали.

Предварительно установлено, что водитель Lanos был пьян. На месте ЧП мужчина отказался проходить тест на драггере и решил поехать в больницу.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве, на Позняках, произошло серьезное ДТП, четверо пострадавших.

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