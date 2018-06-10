Чемпион Украины, донецкий Шахтер в ходе подготовки к новому сезону, один из матчей проведет с голландским клубом Витесс, который возглавил российский специалист Леонид Слуцкий (экс- тренер ЦСКА - Прим.Ред.).

Об этом сообщает журналист Дмитрий Федоров в своем Twitter. Игра "горняков" с голландцами пройдет 9 июля, начало матча в 19.00 по киевскому времени.

Фото: twitter.com/teo_dima

Кроме этого, первую тренировку под руководством Леонида Слуцкого голландцы проведут 24 июня. 6 июля Витесс сыграет с австрийским Вольфсбургом, 9 июля - с донецким Шахтером, 12 июля - тульским Арсеналом, 17 июля - московским Локомотивом.

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