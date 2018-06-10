В Херсонской области в Новой Каховке полиция нашла взрывчатку на местном рынке.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Сообщение о взрывчатке поступило в полицию, сегодня, 10 июня, в 07.00.

"Женщина рассказала, что на улице возле магазина, в котором она работает на городском рынке, находится неизвестный подозрительный предмет. Следственно-оперативная группа выяснила, что предмет внешне напоминает самодельное взрывное устройство", - уточнили в полиции.

Правоохранители сразу же оцепили место происшествия и отвели людей.

Специалисты взрыво-технического отдела полиции обезвредили основную часть устройства. Взрывчатку отправили на экспертизу.

Предварительная правовая квалификация события – ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". Проводятся следственные действия.

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