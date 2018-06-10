В Сербии заявили, что события на Майдане в 2014 году в Киеве были спецоперацией западных спецслужб.

Об этом сообщает сербская телекомпания РТС.

Такое заявление сделал министр обороны правительства Сербии Александар Вулин, поставив под сомнение искренность протестов против Януковича.

Отметим, что на минувшей неделе из-за повышения цен на топливо в Сербии протестовали водители. При этом, Вулин заявил, что блокирование дорог по этой причине неприемлемо.

Министр подчеркнул, что не верит в искренность водителей, и в подтверждение своего мнения сослался на опыт протестов против бывшего президента Виктора Януковича в Украине в 2014 году.



"Они называли себя Автомайданом и они также блокировали дороги, провоцировали конфликты, разрушая страну по заказу западных спецслужб. Похоже, что есть люди, которые хотят повторить в Сербии то, что им удалось в Украине. Хотят дестабилизировать и разрушить Сербию. И к счастью, лидер Сербии Вучич - не Янукович", - добавил Вулин.

Ранее "Страна" сообщала, что в Сербии арестовали украинок, которые снимали с дрона здание Генштаба.

Также Брюссель собрался ускорить вступление Сербии в Евросоюз.