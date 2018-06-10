Фото президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель стало настоящим хитом в интернете.

Снимок был сделан официальным фотографом немецкого правительства. Фотография появилась в Instagram Меркель с подписью: "Спонтанная встреча между двумя рабочими сессиями".

На фотографии, помимо глав ФРГ и США, присутствуют другие официальные лица, в частности, советник Тампа Джон Болтон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Саммит, на котором сделано фото, проходил в канадской провинции Квебек и закончился провально. Трамп покинул его еще до окончания и даже не подписал итоговое коммьюнике. Между президентом США и европейскими лидерами возникло рекордное количество разногласий.

Между тем, в сети публикуют мемы с той самой фотографией, на которой, как отмечают комментаторы, Трамп выглядит капризным ребенком, а Меркель - учительницей или воспитателем, пытающимся его урезонить.