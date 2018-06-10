В Грузии, в городе Марнеули, произошел необычный и забавный случай. Местные жители пережили самое настоящее нашествие цыплят.

Об этом в Facebook сообщают жители города, выложив смешное видео.

Как оказалось, тысячи цыплят вылупились из яиц, которые вывезли на городскую свалку.

Крупную партию куриных яиц на мусорную свалку доставили с марнеульской птицефабрики, где посчитали, что товар является испорченным. Как оказалось, яйца не годились для употребления в пищу, потому что были оплодотворены. Прошло немного времени, природа взяла свое и в итоге свалку заполонили тысячи цыплят.

Необычный факт уже прокомментировал мэр Марнеули Темур Абазов, по словам которого, многие местные жители забрали цыплят себе.

"Как я знаю, яйца посчитали испорченными и выкинули на такое место, где камни и постоянное тепло. Эти яйца оказались в таких условиях, как если бы их высиживала курица и соответственно, вылупилось много цыплят. Многие местные жители забрали цыплят домой", - рассказал мэр.

Фото: facebook.com/Dr.Sahib

Ранее "Страна" сообщала, что в Харьковской области в огне пожара погибла тысяча цыплят.

Также под Киевом 2 тысячи цыплят на фабрике едва не сгорели заживо.