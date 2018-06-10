Сегодня, 10 июня, стали известны подробности состояния здоровья украинцев, которые разбились на самолете около аэропорта "Ясенка" в польском Ряшеве.

Об этом соообщает Укринформ.

Народный депутат от Радикальной партии Юрий Чижмарь, который находился на борту самолета, уже выписан из госпиталя. Еще один пассажир переведен из ряшевского госпиталя в госпиталь в населенном пункте Рудня Мала.

"По последней информации, депутат Чижмарь выписан из госпиталя в Ряшеве, а еще одного человека, находившегося с ним в самолете, перевели в госпиталь в населенном пункте Рудня Мала. Его жизни не грозит опасность", - сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк.

Павлюк отметил, что полиция допросит участников авиапроисшествия, после чего они смогут выехать из Польши. Дипломат добавил, что пострадавшие не захотели общаться с представителями генконсульства Украины в Люблине.

Официальный представитель полиции Подкарпатского воеводства Марта Табаш-Ригель сообщила, что, предварительно установлено, что самолет упал из-за резкого снижения оборотов двигателя, воздушное судно не долетело до взлетной полосы 200 метров.

Напомним, авария произошла в аэропорту в Яйонке. Самолет Cessna зарегистрирован в Украине.

Также во Львове приземлились самолеты-заправщики ВВС США.