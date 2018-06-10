Супруга принца Гарри Меган Маркл нарушила королевский дресс-код на дне рождении своей свекрови, королевы Елизаветы ІІ.

Об этом сообщает Entertainment Tonight.

Так, согласно традиции, всем дамам королевской семьи нужно носить наряды, которые прикрывают плечи. Бывшая голливудская актриса нарушила это правило и появилась на публике в бледно-розовом платье от Каролины Эррера с открытыми плечами и вырезом.

Отмечается, что жена принца Уильяма Кейт Миддлтон с самого ее дебюта как Герцогини Кембриджской в 2011 году, ни разу не появлялась на публике открытыми плечами. Точно так же как и принцесса Диана, с момента ее первого официального выхода в свет в 1981 году.

Фото: etonline.com

Ранее "Страна" сообщала, что Елизавете II на 92-м году жизни сделали сложную операцию на глазах.

Также появилось видео пышного празднования дня рождения королевы Елизаветы II.