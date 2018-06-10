В сети появилось видео взрыва в ночном клубе "Луна" в Сумах, который произошел сегодня, 10 июня, около 05.35.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.

Взрыв зафиксировали камеры наблюдения. На записи видно человека в маске, который выдергивает чеку и бросает гранату в холл ночного клуба.

После броска человек пытается убежать, однако, по-видимому, подскальзывается на лестнице и падает.

Науменко также добавила, что 24-летний мужчина, пострадавший в результате взрыва, находится в реанимации.

Полиция пока не сообщала о мотивах нападения.

Фото: facebook.com

Напомним, 10 июня, в Сумах прогремел взрыв в ночном клубе "Луна" на ул. Интернационалистов.

Позже в прокуратуре рассказали подробности взрыва в ночном клубе. Задержанным оказался сумчанин, ему 28 лет.