Знаменитый актер и Д’Артаньян Советского Союза Михаил Боярский выступил с пессимистическим прогнозом относительно шансов сборной России на домашнем чемпионате мира - 2018.

Об этом передает Бизнес Online.

"Нет, стыдно не будет, мы готовы к этому, так что стыдиться здесь нечего. На чемпионате сборная ничего не добьется. Если бы я разбирался в футболе так же, как в театре, то был бы тренером нашей команды, но я занимаюсь драматическим театром. В театрах тоже бывают проблемы.

Футбол, честно говоря, наше больное место. Я думаю, в нем еще долго ничего не будет происходить.

Мы играем в другую игру, у нас свой футбол, российский, а на мировом чемпионате нам делать нечего. Мы играть в эту игру не умеем. В финал выйдут Бразилия и Германия, а победит, скорее всего, последняя", - сказал артист.

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