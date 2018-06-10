В Киеве, с субботы 9 июня, запретили транзитное движение частного транспорта (кроме авто жителей района и спецтехники) и парковку вдоль улицы Трехсвятительськой и Михайловской площади.

Об этом сообщил глава Шевченковской РГА в Киеве Олег Гаряга в Facebook и выложил фотографии.

"Какая красивая площадь, когда нет машин, правда? На многочисленные обращения общины, вчера, наконец, удалось перекрыть транзитное движение частного транспорта (кроме жителей и спецтехники) и парковки вдоль улицы Трехсвятительская и Михайловской площади. Благодарность за помощь и содействие Черний Виктор, Юрий Зозуля, Олег Куявский", - написал Олег Гаряга.

Фото: facebook.com/ogaryaga

Ранее "Страна" сообщала, что в центре Киева развесили советские плакаты ради съемок сериала "Чернобыль".

Также мы сообщали, что в Киеве на пять дней ограничат движение в районе парка Нивки.