Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина недополучит в бюджет на 2018 год запланированных средств от приватизации.

Об этом сообщает УНИАН.

"У нас план приблизительно 20 миллиардов на этот год, но посмотрим, как пойдет. Только 1 марта вступил в силу этот закон (о приватизации - Прим.Ред). Достаточно прозрачный и эффективный, который убирает все коррупционные вещи в этой сфере. Мы посмотрим, как он сейчас заработает, чтобы это было очень качественно", - сообщил глава Кабинета министров.

Гройсман отметил, что приватизация позволит привлечь инвестиции на предприятия, улучшить технологии производства и увеличить количество рабочих мест.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабинет министров Украины утвердил правила малой приватизации.

Также Кабмин опубликовал список предприятий большой приватизации-2018.