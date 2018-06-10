За 1 000 лет до "Игр престолов". Канал НВО снимет предысторию популярного сериала
На улице фанатов мегасериала "Игры престолов" настоящий праздник. Канал HBO объявил, что начались работы по съемкам предыстории (приквела) самого популярного сериала в мире.
Писатель Джордж Мартин уже создал сценарий к новому сериалу в соавторстве со сценаристкой Джейн Голдмен, передает ВВС-Украина.
Действие нового сериала будет происходить за тысячу лет до событий в оригинальных "Играх".
Приквел поведает о том, "как мир скатился с Эры героев к своим темным временам".
"От ужасных тайн истории Вестероса к настоящему происхождению Белых ходоков, секретам Востока и легендарных Старков", - так проанонсировали в HBO новый сериал.
По словам программного директора HBO Кейси Блойса, в новом сериале не будут продолжаться сюжетные линии оригинальной "Игры престолов".
В HBO также говорят, что действие приквела может начаться в "золотую Эру героев" - за тысячи лет до событий в "Играх престолов".
Естественно, что в приквеле появятся предки персонажей оригинального сериала. Так же будет раскрыта тайна происхождения Белых ходоков - голубоглазых гуманоидов, которые составляют едва ли не самую большую угрозу в оригинальном сериале.
Ранее "Страна" сообщала, что Эмилия Кларк рассказала, что финал Игры престолов покажет "настоящее лицо" Дейенерис.
Также мы рассказывали, что Создатели "Игры Престолов" напишут сценарий для новых "Звездных войн"