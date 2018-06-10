На улице фанатов мегасериала "Игры престолов" настоящий праздник. Канал HBO объявил, что начались работы по съемкам предыстории (приквела) самого популярного сериала в мире.

Писатель Джордж Мартин уже создал сценарий к новому сериалу в соавторстве со сценаристкой Джейн Голдмен, передает ВВС-Украина.

Действие нового сериала будет происходить за тысячу лет до событий в оригинальных "Играх".

Приквел поведает о том, "как мир скатился с Эры героев к своим темным временам".

"От ужасных тайн истории Вестероса к настоящему происхождению Белых ходоков, секретам Востока и легендарных Старков", - так проанонсировали в HBO новый сериал.

По словам программного директора HBO Кейси Блойса, в новом сериале не будут продолжаться сюжетные линии оригинальной "Игры престолов".

В HBO также говорят, что действие приквела может начаться в "золотую Эру героев" - за тысячи лет до событий в "Играх престолов".

Естественно, что в приквеле появятся предки персонажей оригинального сериала. Так же будет раскрыта тайна происхождения Белых ходоков - голубоглазых гуманоидов, которые составляют едва ли не самую большую угрозу в оригинальном сериале.

Ранее "Страна" сообщала, что Эмилия Кларк рассказала, что финал Игры престолов покажет "настоящее лицо" Дейенерис.

Также мы рассказывали, что Создатели "Игры Престолов" напишут сценарий для новых "Звездных войн"