В Сингапуре приняли дополнительные меры по усилению безопасности саммита лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

Сообщается, что власти привлекли большое количество полиции для охраны территории предстоящего саммита.

В частности, речь идет об отеле "Капелла" на острове Сентоса, где будет проходить встреча лидеров стран, а также о гостиницах "Шангри-Ла" и "Сент-Реджис", в которых будут находиться Трамп и Ким Чен Ын.



В эти районы стянуты дополнительные полицейские силы, возведены заграждения, а также проводятся массовые досмотры. В местной полиции призвали жителей к "пониманию и терпению" в связи с ограничениями в движении транспорта из-за саммита.

Ранее "Страна" сообщала, что появились фото как кортеж Ким Чен Ына мчит по пустынной трассе Сингапура.

Также Ким Чен Ын на встречу с Трампом везет роскошные авто и свою еду.