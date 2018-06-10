В Киеве ночью на Позняках произошло масштабное ДТП с пострадавшими.

Об этом в Facebook сообщает "ДТП. Киев".

"В ночь на 10 июня в Киеве на пересечении улицы Здолбуновской и Григоренко произошло ДТП. Столкнулись Renault Logan и Chevrolet Aveo. Авария случилась около 03:30", - сказано в сообщении.

В полиции рассказали, что водитель Renault ехал по улице Григоренко со стороны проспекта Бажана, а Chevrolet двигался по улице Здолбуновской со стороны улицы Ревуцкого. На пересечении улиц Здолбуновской и Григоренко автомобили столкнулись.

В результате столкновения Renault вылетел на тротуар. Обе машины получили серьезные повреждения.

В результате ДТП четверых человек из Logan госпитализировали. Также за помощью к медикам обращалась девушка-пассажир Aveo, однако ей госпитализация не понадобилась.

Отметим, что водитель Chevrolet ездил по временным правам, так как ранее был пойман пьяным за рулем. Подробности происшествия выясняются.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве, на проспекте Победы, произошло тройное ДТП, есть пострадавшие.

Также в Украине изменили правила внесения информации о ДТП в базу данных полиции.