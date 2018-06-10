В возрасте 90 лет скончалась актриса Юнис Гейсон, которая сыграла первую девушку Джеймса Бонда в фильме об агенте 007.

Об этом сказано на официальной странице артистки в Twitter.

"Нам очень грустно узнать, что наша дорогая Юнис скончался 8 июня. Удивительная леди, которая оставила неизгладимое впечатление на всех, с кем она встречалась. Ее будет очень не хватать", - сказано в сообщении.

Гейсон прославилась персонажем Силвией Тренч в фильме "Доктор Ноу", вышедшем на экраны в 1962 году. Тогда Джеймса Бонда сыграл легендарный актер Шон Коннери.

Фото: twitter.com/eunicegayson

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