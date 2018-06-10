В Лондоне завершился необычный турнир, так называемый чемпионат мира по футболу среди непризнанных государств и территорий. Этот турнир не признают ни ФИФА, ни УЕФА.

Победу в финале турнира одержала команда Закарпатской области Украины, обыгравшая Северный Кипр в серии пенальти - 0:0 (3-2), передает Gazeta.

В турнире приняли участие 16 команд, которые не являются членами ФИФА.

Соревнования проводятся организацией Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (ConIFA), которая была образована в 2013 году вместо NF-Board.

Членами организации являются 45 непризнанных и частично признанных стран, а также автономий внутри признанных стран и этнических сборных. В их число входят Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, тан называемые "ЛНР" и "ДНР", Приднестровье, Гренландия, Монако, Тибет и другие.

Для команды из Закарпатья это был первый такой чемпионат мира. На эмблеме команды были представлены флаги Украины, Закарпатской области страны и Венгрии, а заявлена сборная была под венгерским названием Karpatalya.

Финальная встреча, в которой встретились сборные Закарпатья и Северного Кипра, прошла на стадионе "Гандер Грин Лейн", на котором играет Саттон Юнайтед, выступающий в пятом по силе английском дивизионе.

Ранее "Страна" сообщала, что Венгрия и Украина проведут переговоры для урегулирования языковой проблемы.