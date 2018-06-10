В воскресенье, 10 июня, в центре Киеве установили советские агитационные плакаты.

Об этом сообщает "Информатор".

На столичном бульваре Богдана Хмельницкого также припарковали советские авто "Жигули", "Москвич", "Запорожец" и другие.

Весь этот советский антураж в центре города появился ради съемок телесериала "Чернобыль".

Отметим, что процесс съемок уже стартовал, работа над отдельными сценами уже кипит вовсю. При этом киевляне положительно отнеслись к такой "коммунизации".

"Это же моя молодость! И воспоминание-то какое приятное!" - поделилась местная жительница.

Фото: kiev.informator.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве три дня будут перекрывать улицы из-за съемок сериала о Чернобыле.

Также на Западной Украине скандал: выпускники школ надели советскую форму.