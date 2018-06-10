Сегодня, 10 июня, лидер КНДР прибыл в Сингапур, где 12 июня пройдет исторический саммит с президентом США.

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан выложил в своем Twitter фото встречи Ким Чен Ына.

"Приветствуем главу Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур", - написал глава МИД.





Фото: witter.com/VivianBala

Уже появились фото как кортеж северокорейского лидера Ким Чен Ына проезжает по скоростной автомагистрали, на пути в отель St Regis в районе Орчард. Ранее полиция заявила, что скоростная автомагистраль будет закрыта для другого движения, передает The Straits Times.

Фото: straitstimes.com

Также в аэропорту Сингапура приземлился третий лайнер из КНДР, на борту которого находится родная сестра Ким Чен Ына.

Ранее "Страна" сообщала, что КНДР потребовала в Сингапуре для Ким Чен Ына авто не хуже, чем у Трампа.

Также мы рассказывали, что Ким Чен Ын на встречу с Трампом везет роскошные авто и свою еду.