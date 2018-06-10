Бывший пленник "ЛНР" Владимир Жемчугов получил должность в министерстве информполитики.

Об этом сообщает "Укринформ".

Жемчугов стал советником министра информполитики Юрия Стеця и будет отвечать за вопросы образовательных проектов.

"Этому человеку есть что сказать нашей молодежи - и не только в смысле национально-патриотического воспитания", - заявил Стець во время Всеукраинской студенческой конференции

Владимир Жемчугов в период с 28 декабря 2014 по 24 сентября 2015 провел 30 специальных операций по уничтожению военных объектов боевиков и личного состава оккупационных войск. 29 сентября 2015 года во время выполнения очередного боевого задания и попытки захвата противником подорвал себя, в результате чего потерял кисти обеих рук и зрение. С тяжелыми ранениями попал в плен. Долгое время содержался в Луганском СИЗО.

17 сентября 2016 года был освобожден из плена. 21 января 2017 Жемчугов удостоен звания Герой Украины.

Фото: ukrinform.ua

Ранее "Страна" сообщала, что МинСтець заказало социальную рекламу на 15 млн гривен фирме из оффшора.

Также Стець задекларировал 185 тыс гривен зарплаты и долги третьим лицам.